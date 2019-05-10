НБУ: Укрэксимбанк выплатил по евробондам $460 млн

По данным НБУ, в апреле Укрэксимбанк “погасил еврооблигации на сумму 0,46 млрд долл.” (цитата).

Напомним, 27 апреля Укрэксимбанк должен был провести частичное погашение евробондов на 375 млн долл. и уплатить проценты.

Как писал Finbalance, из данных агентства Cbonds следует, что непогашенная часть еврооблигаций Укрэксимбанка в обращении с конечным сроком погашения 27.04.2022 сократилась до 375 млн долл., тогда как объем эмиссии бумаг составил 750 млн долл.

В марте агентство Fitch прогнозировало, что Укрэксимбанк проведет соответствующие платежи, учитывая в т.ч. остаток средств на счетах в банках-нерезидентах.

Как отмечалось, в октябре Укрэксимбанк должен провести частичное погашение бумаг еще на 128 млн долл.