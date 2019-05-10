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НБУ обнародовал карту с количеством банковских отделений по регионам (инфографика)

НБУ обнародовал карту с количеством банковских отделений по регионам (инфографика)

Национальный банк обнародовал карту с количеством банковских отделений по областям Украины.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за май.

По данным НБУ, количество действующих структурных подразделений банков по состоянию на 1 апреля 2019 составляло 8449. Больше всего отделений работало в Киеве (1111) и Днепропетровской области – 775.

Действующие структурные подразделения банков в отдельных регионах на 1 апреля 2019


bank.gov.ua

Как отметили в НБУ, в I квартале банковский сектор в целом перестал сокращать численность персонала. Частные банки и “ПриватБанк” увеличивали численность, а государственные и иностранные – сокращали. Всего в банках Украины работало 133 200 сотрудников.


bank.gov.ua

По материалам РБК-Украина
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