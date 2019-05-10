NVIDIA опережает Google и Microsoft

В рамках GDC 2019 была представлена платформа Google Stadia, которая сразу стала самым обсуждаемым проектом в данном направлении.

Не осталась в стороне Microsoft, анонсировавшая ранее аналогичную платформу под названием Project xCloud.

Каждый из сервисов преподносится как платформа, предлагающая альтернативу традиционному исполнению игр на аппаратной базе конечного пользователя. Проекты Google и Microsoft вызывают интерес, но ни один из них не успел получить статуса бета-версии.

Ещё одним крупным игроком в рассматриваемом сегменте является NVIDIA, чей облачный сервис GeForce NOW, о котором впервые было объявлено в 2015 году, продолжает развиваться. В настоящее время облачные игровые сервисы NVIDIA доступны в режиме бета-тестирования. Воспользоваться ими могут жители некоторых стран европейского региона и Северной Америки.

Сервис не только доступен для тестирования, но уже имеет более 300 тыс. активных пользователей. Это число может показаться не слишком впечатляющим, но оно всё равно выше результатов Google и Microsoft, чьи сервисы облачного гейминга пока не добрались до стадии бета-тестирования. Библиотека GeForce NOW сформирована из более чем 500 игр, среди которых собраны лучшие проекты для персональных компьютеров, а также различные инди-игры. Используемые аппаратные решения также играют важную роль в достижении успеха. В распоряжении NVIDIA находятся 15 центров обработки данных, которые расположены на территории США и Европы. Для обеспечения работы сервисов применяются серверы, которые в дальнейшем могут получить все преимущества чипов с новой архитектурой Turing.