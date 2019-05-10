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Трамп: Мы будем брать с Китая десятки миллиардов

Трамп: Мы будем брать с Китая десятки миллиардов

Соединенные Штаты в торговых отношениях с Китаем находятся на той ступени, на которой хотят находиться после того, как вашингтонская администрация повысила пошлины на китайскую продукцию. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп разместил в воскресенье в Twitter.

“Мы находимся именно там, где хотим быть с Китаем. Помните, что они нарушили договоренности с нами и попытались пересмотреть условия (обсуждаемой торговой сделки). Мы будем брать с Китая десятки миллиардов долларов в пошлинах. Экспортеры (китайской) продукции могут сами производить ее в США (в идеале) или импортировать ее из стран, которые не облагаются пошлинами”, – написал президент.

По его словам, Вашингтон направит полученные от введенных пошлин средства на развитие сельского хозяйства. Часть полученной при этом продукции “раздадут голодающим в разных странах по всему миру”, заключил глава государства.

Напомним, недавно Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных пошлин на китайские товары стоимостью еще на 300 млрд долларов.

Отметим, что повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью 200 млрд долларов в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая. Как пишет The Wall Street Journal, отсрочка, предоставленная президентом США Дональдом Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

По материалам Сегодня
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