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Более 2,5 млн украинцев уже воспользовались безвизом.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook Президент Украины Петр Порошенко.
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“2575390 – столько украинцев уже лично ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС! Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны Европейского Союза и мира без оформления визовых документов, растет ежедневно. И таких стран – уже более сотни. Мир становится еще больше открытым каждый день!”, – говорится в сообщении.
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