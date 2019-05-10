У Нацкомиссии по энергетике отобрали бытовые отходы

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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что с 1 мая потеряла полномочия госрегулирования отрасли переработки и захоронения бытовых отходов в связи с вступлением в силу отдельных положений Закона Украины “О жилищно-коммунальных отходах”.
НКРЭКУ получила полномочия госрегулирования отрасли переработки и захоронения бытовых отходов в конце 2016 года, в соответствии с законом “О НКРЭКУ”. Комиссия была уполномочена регулировать (лицензировать и устанавливать тарифы) деятельность в сфере переработки и захоронения бытовых отходов субъектов, обслуживающих населенные пункты численностью более 100 тыс. человек, а также эксплуатирующих объекты мощностью свыше 50 тыс. тонн или 200 тыс. кубометров бытовых отходов в год. В 2017-2018 гг. регулятор выдал более 50 лицензий в сфере захоронения бытовых отходов. Комиссия регулировала деятельность 33 лицензиатов.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла новую редакцию закона “О жилищно-коммунальных услугах” 9 ноября 2017. Закон стал четвертым ключевым законом в реформе энергоэффективности (ранее были приняты законы “Об энергоэффективности зданий”, “О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения”, “О Фонде энергоэффективности”).
Согласно переходным положениям закона, документ вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу, за исключением п.7 ч.1, п.10 ч.2, п.2 ч. 4 ст.7, ч.3 ст.11, абз.1 и 2 ч.5 ст.18, ч.1 ст.26, которые вводятся в действие с 1 мая 2019 года.
Заключенные до вступления в силу договора о предоставлении жилищно-коммунальных услуг продолжат действие еще в течение одного года после вступления в силу закона. В течение этого срока совладельцы многоквартирных домов должны принять решение о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг (кроме услуг по поставке электроэнергии и природного газа).
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