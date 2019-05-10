В НБУ прокомментировали сотрудничество с новоизбранным Президентом

Национальный банк Украины вне политики, а глава НБУ Яков Смолий планирует продолжать работать при новоизбранном Президенте Владимире Зеленском.

Об этом ответили в Национальном банке Украины.

“Национальный банк Украины вне политики и работает со всеми государственными институтами независимо от персоналий”, – ответили в пресс-службе НБУ на вопрос, планирует ли подавать в отставку председатель Национального банка Яков Смолий в связи с избранием нового Президента Украины.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с Законом Украины “О Национальном банке Украины”, председатель Национального банка назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины сроком на семь лет, а срок полномочий главы Якова Смолия начался с момента его назначения на должность 15 марта 2018 года.