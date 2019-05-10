На дорогах Украины появится больше радаров скорости

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На дорогах Украины количество радаров скорости TruCam возрастет до сотни. Их будут устанавливать там, где превышение скорости становится причиной аварий.
Об усилении контроля скорости сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице на Facebook.
“К тем 75, которые уже работают, добавляем еще 25 – на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости”, – рассказывает Билошицкий.
Национальная полиция публикует карту с новыми радарами, в местах измерения устанавливаются предупредительные знаки и патрульный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
“Наша цель – не привлечь к ответственности как можно больше, а предупредить правонарушение, снизить скорость”, – объясняет полицейский.
Штрафы за превышение скорости более 20 км/ч составляют 255 грн., а за превышение более 50 км/ч – 510 грн.
“Ну и традиционно для тех, кто любит статистику, с начала использования приборов (октябрь-2018) мы составили более 138 000 постановлений именно за данный вид правонарушения”, – добавил в конце правоохранитель.
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