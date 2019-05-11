"ОК, Бухгалтер!" - управление счетами в надежных руках

Онлайн-банк для предпринимателей «ОК, Альфа!» добавил еще одну роль пользователя – удаленного бухгалтера. Уникальный новый сервис «ОК, Бухгалтер!» – это единое окно для бухгалтера, который может управлять счетами нескольких ФЛП.

Благодаря новой роли пользователя в «ОК, Альфа!» клиентам-ФЛП будет еще проще управлять своими счетами – ведь теперь можно одним кликом передать доступ к своим счетам доверенному лицу. Бухгалтер, после прохождения идентификации и юридической проверки со стороны банка, сможет не только управлять счетами ФЛП из личного виртуального кабинета, но и легко добавлять других клиентов-ФЛП.

Чтобы зарегистрироваться в системе, бухгалтеру нужно на странице регистрации «ОК, Бухгалтер!» ввести налоговый номер ФЛП, к счетам которого он хочет запросить доступ, ввести свои персональные данные и создать учетную запись. Сформированный запрос отправляется на подтверждение клиенту-ФЛП, который в личном кабинете «ОК, Альфа!» может принять или отклонить данный запрос. А также в банк, с целью безопасности требующий прохождения обязательной идентификации бухгалтера. Для этого ему требуется единожды посетить отделение для предоставления оригиналов персональных документов и доверенности.

После активации у бухгалтера появится доступ к счетам. При необходимости клиент может в любой момент одним нажатием отозвать предоставленные бухгалтеру права доступа в «ОК, Альфа!» с личного кабинета.

«ОК, Альфа!» – онлайн-банк для предпринимателей, который предлагает простой доступ к банковским и дополнительным услугам для клиентов-ФЛП. Система постоянно развивается и совершенствуется, каждые две недели она получает новый или улучшенный функционал. Так, недавно появилась услуга автоматической свободной продажи валюты, прямой перевод средств со счета ФЛП на собственный счет ФЛ, была снижена стоимость стартового тарифного пакета «Digital Start» и запущен специальный тариф Digital IT для IT предпринимателей.