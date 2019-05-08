Трамп ввел пакет санкций против иранской металлургии

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел пакет санкций против металлургического и горно-добывающего секторов иранской экономики, — говорится в пресс-релизе Белого дома.
В документе отмечается, что целью новых санкций является лишение Ирана доходов, в частности выручки от экспорта продукции, связанной с производством железа, стали, алюминия и меди.
Новые ограничительные меры предусматривают блокирование в США активов лиц, имеющих отношение к металлургическому производству в Иране. Внедрением этих мероприятий будет заниматься министерство финансов США.
«Мы призываем режим отказаться от ядерных амбиций, изменить свое деструктивное поведение, уважать права своих граждан и честно вернуться к столу переговоров», — заявил Трамп в позднее обнародованном заявлении.
Он также выразил надежду на то, что «когда-нибудь» встретится с лидерами Ирана.
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