Трамп ввел пакет санкций против иранской металлургии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел пакет санкций против металлургического и горно-добывающего секторов иранской экономики, — говорится в пресс-релизе Белого дома.

В документе отмечается, что целью новых санкций является лишение Ирана доходов, в частности выручки от экспорта продукции, связанной с производством железа, стали, алюминия и меди.

Новые ограничительные меры предусматривают блокирование в США активов лиц, имеющих отношение к металлургическому производству в Иране. Внедрением этих мероприятий будет заниматься министерство финансов США.

«Мы призываем режим отказаться от ядерных амбиций, изменить свое деструктивное поведение, уважать права своих граждан и честно вернуться к столу переговоров», — заявил Трамп в позднее обнародованном заявлении.

Он также выразил надежду на то, что «когда-нибудь» встретится с лидерами Ирана.