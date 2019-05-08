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Сколько платят нетехническим сотрудникам в украинском IT (инфографика)

Сколько платят нетехническим сотрудникам в украинском IT (инфографика)

Аналитики агентства DNA325 опросили нетехнических специалистов и посчитали, сколько в украинских IT-компаниях платят специалистам по маркетингу, продажам и развитию бизнеса, рекрутингу и управлению персоналом, affiliate менеджерам разных возрастных категорий.

Среди респондентов – сотрудники компаний, занимающиеся аутсорсингом и разработкой продуктов, веб-студий и диджитал агентств, которые активно работали в этой нише в первом квартале 2019 года. Географическое распределение участников опроса таково:

  • Средний возраст участников опроса колеблется от 26 до 30 лет.
  • Средняя зарплата нетехнических IТ-специалистов в этой возрастной категории немного выше общей рыночной стоимости и составляет $1580.
  • Работники, занимающие высокие должности в возрастной категории 40+, как правило, зарабатывают почти вдвое больше – около $2300-2400.
  • Старшие специалисты (50+) с большим опытом работы, в среднем, достигают планки в $2000.

Специалисты, занимающие средние и старшие должности в старших возрастных категориях, обычно составляют основу компании и получают постоянную заработную плату в течение многих лет, что означает, что они буквально зарабатывают деньги благодаря опыту в этой области.

По материалам ain.ua
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