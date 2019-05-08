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ТОП-5 самых богатых депутатов Киевсовета (инфографика)

ТОП-5 самых богатых депутатов Киевсовета (инфографика)

После введения обязательного электронного декларирования депутаты местных советов, как и другие должностные лица, вынуждены открыто показывать уровень своего достатка. За предоставление недостоверных данных им может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

По результатам изучения деклараций депутатов Киевского городского совета за 2018 год общественное движение “ЧЕСНО” определило пятерку самых богатых из них.

Лидером по размеру задекларированного состояния в Киевсовете стал депутат от партии “Единство” Константин Яловой, который задекларировал почти 290 млн грн. Его состояние немного уменьшилось в сравнении с 2017 годом.

Депутат от “БПП “Солидарнисть” Игорь Баленко, который является директором ЧАО “Фуршет”, оказался на втором месте с результатом в более, чем 271 млн грн.

По материалам Дело
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