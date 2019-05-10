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Базовый доход не решит проблему бедности, - ученые

Базовый доход не решит проблему бедности, - ученые

В британском аналитическом центре New Economics Foundation исследовали 16 проектов базового дохода по всему миру и пришли к выводу, что идея о регулярной бесплатной денежной помощи всем членам общества нежизнеспособна.

Об этом говорится в исследовании New Economics Foundation.

Исследователи проанализировали проекты как в бедных странах (Индии и Кении), так и в богатых (США и Канаде). “В долгосрочной перспективе работать не сможет ни одна версия базового дохода”, – утверждают ученые.

Сторонники таких выплат утверждают, что это поможет решить проблему бедности и неравенства, когда автоматизация труда уничтожит некоторые профессии и рабочие места.

Но наличие гарантированных выплат в обществе ставит под угрозу развитие инфраструктуры, сферы услуг и технологий, говорят аналитики. Большинство людей может просто перестать работать, и тогда разделение в обществе станет еще более заметным, чем сейчас.

В Финляндии эксперимент с базовым доходом длился два года и завершился в начале 2019-го. Власти страны решили его не продлевать. Люди, которые принимали участие в проекте и получали гарантированные 560 евро в месяц, остались недовольны: кто-то потерял мотивацию к поиску работы, а кто-то почувствовал себя неудачником.

Деньги, которые должны пойти на базовый доход, лучше вложить в реформирование систем социальной защиты и улучшения общественных услуг, говорят ученые.

По материалам Espreso.tv
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