Под Каменец-Подольским строят новую солнечную электростанцию

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Хмельницкой области, на территории поселка Старая Ушица, что в 40 км от Каменца-Подольского, началось строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 10 МВт.
Проект реализует компания ООО “Эко-Фотуре”, сообщают “Электровести”.
В Староушицкой объединенной территориальной громаде отметили, что солнечная электростанция будет занимать около 10 гектаров земли, которая находится на южном склоне поселка, и не подходит для сельскохозяйственного производства.
“Для реализации солнечного проекта приложили немало усилий. Председатель ОТГ Анатолий Тимчук решил развивать возобновляемую энергетику, которая способна наполнить бюджет общины и привлечь потенциальных инвесторов”, — сообщили в ОТГ.
Для размещения технологического оборудования электростанции используются системы крепления и строительные решения, которые были специально разработаны с учетом требований территории.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Назвали масштабы трудовой миграции украинцевВчера, 08:00 - 6557 4
Минсельхоз США дал прогноз экспорта зерновых с Украины в 2019/20 МГПозавчера, 19:40 - 420 2
Самые надежные подержанные кроссоверы за 10 тысяч долларовВчера, 16:00 - 12542 2
В Японии показали самый быстрый в мире поезд (фото)Позавчера, 23:30 - 2860 2
Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах УкраиныВчера, 21:00 - 3606 1
Самые надежные подержанные кроссоверы за 10 тысяч долларовВчера, 16:00 - 12542 2
Что ждет рынок недвижимости летомВчера, 09:00 - 8663 1
Назвали масштабы трудовой миграции украинцевВчера, 08:00 - 6557 4
Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах УкраиныВчера, 21:00 - 3606 1
Самая дешевая и самая дорогая квартира, которую продали в апрелеВчера, 20:00 - 2291
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в АфганистанПозавчера, 10:50 - 859
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 423
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 1850 1
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 1566
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1605 7