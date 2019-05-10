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Под Каменец-Подольским строят новую солнечную электростанцию

Под Каменец-Подольским строят новую солнечную электростанцию

В Хмельницкой области, на территории поселка Старая Ушица, что в 40 км от Каменца-Подольского, началось строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 10 МВт.

Проект реализует компания ООО “Эко-Фотуре”, сообщают “Электровести”.

В Староушицкой объединенной территориальной громаде отметили, что солнечная электростанция будет занимать около 10 гектаров земли, которая находится на южном склоне поселка, и не подходит для сельскохозяйственного производства.

“Для реализации солнечного проекта приложили немало усилий. Председатель ОТГ Анатолий Тимчук решил развивать возобновляемую энергетику, которая способна наполнить бюджет общины и привлечь потенциальных инвесторов”, — сообщили в ОТГ.

Для размещения технологического оборудования электростанции используются системы крепления и строительные решения, которые были специально разработаны с учетом требований территории.

По материалам Дело
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