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Гройсман о ренационализации Приватбанка: будем защищаться

Гройсман о ренационализации Приватбанка: будем защищаться

Премьер Владимир Гройсман ответил журналистам на вопрос, готово ли правительство отдать Приватбанк Игорю Коломойскому в случае, если таковым будет решение суда.

По словам Гройсмана, есть две фундаментальные вещи, которые касаются Приватбанка. Во-первых, ПриватБанк сегодня является государственным и докапитализированным, на что было потрачено 155 млрд грн государственных средств. Кроме того, банк находится в очень хорошем состоянии.

“Третья позиция. Его национализация произошла вследствие решений НБУ. Правительство не определяло его состояние. Нацбанк определил, что он является неплатежеспособным. И было только два варианта: ликвидация банка с 20 млн вкладчиков. Не дай бог его ликвидировать – это катастрофа. И второй – это национализировать”, – рассказал премьер.

Он напомнил, что после заключения НБУ вопрос национализации рассматривался на СНБО, затем – правительством.

“Поэтому приоритеты остаются абсолютно четкими. Первое, банк стабилен и должен быть стабильным. Второе – средства вкладчиков должны быть защищены и 155 млрд грн государственных денег должны быть защищены. Вот три позиции, за которые правительство будет бороться и никаких других компромиссов быть не может”, – заявил глава правительства.

Он также отметил, что на сегодня по Приватбанку есть множество международных и внутренних судов. “Будем бороться, чтобы все решения, принятые правительством, были отстояны в национальных судах и защищен государственный интерес”, – подытожил Гройсман.

По материалам Finbalance
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