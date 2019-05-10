Volkswagen совместно с китайцами выпустит электросамокат

Volkswagen совместно с китайским производителем самокатов NIU собирается вывести на рынок электрический самокат под брендом VW.

Его концепт уже появлялся на Женевском автосалоне 2018 года, он носил название Streetmate, передает немецкое издание Die Welt.

Сообщается, что электросамокат сможет разгоняться до 45 км/ч и проезжать до 60 км на одном заряде. А в случае разрядки его можно будет использовать как обычный самокат. Вероятно, на таком транспортном средстве можно будет ездить как стоя, так и сидя.