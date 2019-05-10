У Samsung выкрали информацию о будущих разработках

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Подразделение разработок Samsung допустило утечку важных данных — логинов и паролей, исходного кода и секретных ключей для нескольких важных проектов.
Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Моссаб Хуссейн (Mossab Hussein) из компании SpiderSilk.
В результате утечки, к проектам компании могли получить доступ любые сторонние пользователи, включая «публичный» доступ к критически-важным файлам по разработкам на GitLab, которые даже не были защищены паролями.
В одном из проектов оказались логины и пароли к учётной записи Samsung на Amazon Web Services (AWS). Там большинство видимых публике файлов касались проектов по голосовому помощнику Bixby и приложения управления умными устройствами SmartThings. Всего публичный доступ оказался открыт для 135 проектов корейского производителя. Samsung подтвердила найденную уязвимость и уже приняла меры для её устранения.
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