Intel прогнозирует выпуск ноутбуков с гибкими экранами

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Компания Intel ожидает появление ноутбуков с гибкими складными дисплеями не ранее чем через пару лет.
Об этом сообщило издание Nikkei Asian Review со ссылкой на слова топ-менеджера компании.
Вице-президент группы клиентских вычислительных систем Intel, Джошуа Ньюман (Joshua Newman) отметил на симпозиуме в Тайбэе, что сейчас в компании изучают возможности и ограничения гибких и складных технологий.
Ньюман подчеркнул, что в компании видят «потенциал» складных экранов для ноутбуков, которые могут принести пользователям совершенно новые возможности по использованию. Но разработки пока находятся на ранней стадии.
Intel участвует в разработках совместно с лидирующими мировыми производителями дисплеев, такими как LG Display, BOE Technology Group, Sharp и Samsung Display.
По словам Ньюмана, с учётом имеющихся сложностей, на доработку уйдёт как минимум два года.
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