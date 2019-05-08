НБУ назвал страны - лидеры по переводам средств в Украину

Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств за первый квартал 2019 года вырос на треть, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В пределах Украины сумма переводов составила 46,77 млрд грн или 1 713 млн долларов (в экв.) – 73,86% от общей суммы переводов; в Украину – 531 млн долларов (в экв.) – 22,90% от общей суммы переводов.

С начала 2019 года через системы перевода денег в Украину больше всего средств поступило из США (18%) и Израиля (15%).

Как отмечается, Украина остается страной – реципиентом трансграничных переводов. Сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы. За пределы Украины за первый квартал 2019 года перевели 75 млн долларов (в экв.) – 3,24% от общей суммы переводов, больше всего – на территорию России (33%).

В целом в первом квартале 2019 года на территории Украины предоставляли услуги 32 системы перевода средств, из которых: 26 систем, созданных резидентами; 6 систем, созданных нерезидентами.

Данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.