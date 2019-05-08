НБУ назвал страны - лидеры по переводам средств в Украину

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств за первый квартал 2019 года вырос на треть, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В пределах Украины сумма переводов составила 46,77 млрд грн или 1 713 млн долларов (в экв.) – 73,86% от общей суммы переводов; в Украину – 531 млн долларов (в экв.) – 22,90% от общей суммы переводов.
С начала 2019 года через системы перевода денег в Украину больше всего средств поступило из США (18%) и Израиля (15%).
Как отмечается, Украина остается страной – реципиентом трансграничных переводов. Сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы. За пределы Украины за первый квартал 2019 года перевели 75 млн долларов (в экв.) – 3,24% от общей суммы переводов, больше всего – на территорию России (33%).
В целом в первом квартале 2019 года на территории Украины предоставляли услуги 32 системы перевода средств, из которых: 26 систем, созданных резидентами; 6 систем, созданных нерезидентами.
Данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько зарабатывают рабочие в Германии (инфографика)Вчера, 17:00 - 3506 14
У Зеленского хотят провести списание для ФЛП более 7 млрд долгов по ЕСВВчера, 11:00 - 3618 9
Коломойский рассказал, кого видит в команде ЗеленскогоВчера, 20:40 - 2088 4
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после инаугурации ЗеленскогоВчера, 10:00 - 8100 4
Назван самый популярный новый автомобиль в Украине4 ч. назад - 1623 3
ПриватБанк временно запустил бесплатные переводы из ПольшиВчера, 15:45 - 3826
Как рынок недвижимости реагирует на выборыВчера, 14:00 - 3736 1
Сколько зарабатывают рабочие в Германии (инфографика)Вчера, 17:00 - 3506 14
НБУ назвал банки, которые в I квартале активно кредитовали государство и бизнес (таблица)Вчера, 13:00 - 2352
Коломойский рассказал, кого видит в команде ЗеленскогоВчера, 20:40 - 2088 4
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в АфганистанОколо часа назад - 76
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрееВчера, 15:10 - 236
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во ФлоридеПозавчера, 10:01 - 1464 1
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 1311
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1267 3