Курс доллара в Украине опустится до рекордной отметки: прогноз аналитика

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В Украине курс доллара 11 мая достиг рекордного в 2019 году уровня, опустившись до 26,21 грн/$. К концу месяца гривна может пробить “потолок” и достичь психологической отметки 26 грн/$. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Владимир Мазуренко.
“Шансы для укрепления национальной валюты до нового диапазона, нижняя точка которого составляет 26 грн/$, в мае достаточно велики. Девальвационные риски имеют скорее долгосрочный характер и в ближайшей перспективе особенно на курс не повлияют. Наиболее вероятный сценарий – от 26 до 26,4 грн/$ в мае с уверенным приближением к нижней отметке”, – прогнозирует эксперт.
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Укрепление гривны продолжается уже несколько недель. Предложение на валютном рынке превышает спрос, что приводит к плавному снижению курса доллара. Однако, как отмечает Мазуренко, резервы Национального банка позволяют сгладить возможное подорожание американской валюты в случае изменения тренда.
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