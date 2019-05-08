Цена Bitcoin взлетает: аналитики заговорили об историческом рекорде

Курс биткоина, который после обвала преодолел отметку в 6000 долларов, продолжает стремительно расти. И хотя некоторые специалисты советуют не воспринимать нынешний скачок серьезно, на рынке уже заговорили о будущих рекордах “главной криптовалюты”, передает Сегодня.

11 мая, по данным CoinDesk, биткоин к 08:49 по киевскому времени стоил 6727 долларов. Максимальная цена биткоина за последние 24 часа составила 6760 долларов за “монету”. Суточный минимум – 6240 долларов. В целом за сутки Bitcoin подорожал на 474 доллара, или 7,57%.

Вслед за Bitcoin дорожают и другие валюты из ТОП-5 по капитализации. Так, по данным CoinDesk, Ethereum подорожал до 178,02 доллара, XRP – до 0,313 доллара, Bitcoin Cash – до 307,9 доллара, а EOS – до 5,09 доллара.

На этом фоне глава криптовалютного торгового банка Galaxy Digital Майк Новограц заявил CNN, что биткоин побьет собственный ценовой максимум в течение 18 месяцев. Как известно, максимального курса в истории Bitcoin достиг в конце 2017 года. 17 декабря курс биткоина достигал 20 042 доллара.

Новограц считает, что нынешний уровень в 6000 долларов – остановочная точка, а следующая окажется около значения 10 000 долларов. Он также объяснил, что взлом криптобиржи Binance не оказал негативного влияния на курсы криптовалют, потому что рынок находится в бычьем тренде, который делает инвесторов невосприимчивыми к негативным новостям.

А вот аналитик CoinDesk Омкар Годболе призывает не делать поспешных выводов. По его словам, подорожание биткоина пока неустойчивое и может оказаться краткосрочным явлением.