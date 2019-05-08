Стало известно, где в Киеве будут курсировать "маршрутки" Uber

В апреле 2019 года стало известно, что в Киеве заработает Uber Shuttle — сервис совместных поездок. В нем можно бронировать места в микроавтобусе, который следует по заданному маршруту.

Официальная презентация сервиса пройдет 14 мая, но в приложении Uber уже отображаются маршруты поездок. По состоянию на 10 мая заявлены 6 направлений. Каждый шаттл будет курсировать туда и обратно:

Виноградарь — Шевченковский район (Проспект правды, 100 → Площадь Победы).

Соломенка — Бессарабка (ул. Соломенская, 24 → ул. Эспланадная).

Дарница — Лыбедская (ул. Каунасская, 10 → ст. м. Лыбедская).

Троещина — Дарница (ул. Владимира Маяковского, 97/15 → ст. м. Харьковская).

Позняки — Льва Толстого (ул. Ревуцкого, 19/1 → Большая Васильковская, 28)

Троещина — Подол (ул. Владимира Маяковского, 97/15 → Контрактовая площадь, 1).

При нажатии на маршрут открывается дополнительная информация. Можно посмотреть частоту поездок, список остановок и время работы. Большинство направлений будут доступны с 7:00 до 21:00, автобусы будут курсировать каждые 15 минут. Стоимость поездок пока неизвестна.