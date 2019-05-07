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Межбанк: доллар продолжил падение

Межбанк: доллар продолжил падение

В пятницу доллар продолжил падение на валютном рынке.Торги прошли в два этапа: до обеда – наблюдалась повышенная активность как покупателей, так и продавцов в части оперативного заключения сделок, после обеда – резкое падение объема операций и выход на финишную прямую уже к 16 часам и до самого формального завершения сессии в 17:00.

Предложение валюты преобладало практически весь период торгов, что обвалило котировки доллара в течении дня с утренних 26,23/26,28 до 26,16/26,19 гривен к концу дня. Продавцы пытались побороться за курс, но уже к 11 часам были вынуждены сдаться.

В первый час сессии котировки просели с 26,23/26,28 до 26,22/26,25 гривен, но крупные покупатели выжидали более низкого уровня. Они оказались правы.

Под давлением предложения к 12:00 курс просел до 26,20/26,23 гривен, а к обеду и вовсе – до 26,15/26,18. Большинство сделок было проведено в коридоре 26,20-26,23 гривен за доллар и поэтому справочный курс Нацбанка на 12 часов был зафиксирован на отметке 26,2178 гривен за доллар.

После обеда рынок быстро опустел, а котировки 26,16/26,19 так и остались уже до самого завершения сессии.

Напоминаем, что завтра (в субботу 11 мая) банки работают. Они отрабатывают перенос пасхальных выходных в конце апреля. Но согласно указаниям НБУ, завтра валютные торги не проводятся, а вся обязательная продажа от поступлений за пятницу будет осуществлена в понедельник 13 мая. Платежи в гривне, валютообменные операции в кассах банков и с помощью онлайн обмена валют через интернет – проходят в обычном рабочем режиме.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,16 / 26,19
евро – 29,39 / 29,42
российский рубль – 0,4008 / 0,4017

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1245 / 1,1247
Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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