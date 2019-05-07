В Донецкой области ДТЭК Ахметова отключит электроэнергию объектам РРТ

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Объекты Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) в Донецкой области будут частично отключены от энергоснабжения за задолженность в размере 1,1 млн грн.
В сообщении подчеркивают, что действуют согласно с нормами Закона Украины “О рынке электрической энергии”. Операторы систем распределения обязаны ограничить либо отключить от энергоснабжения потребителя, не выполняющего свои обязательства по оплате счетов за электроэнергию.
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В Донецких электросетях отметили, что многомесячные переговоры между должником и оператором системы распределения не дали результатов, поэтому “у компании нет иного выхода, как ограничить энергоснабжение объектов Концерна РРТ в Донецкой области”.
О возможном отключении объектов компания заблаговременно проинформировала Донецкую облгосадминистрацию, органы госэнергонадзора и руководство Концерна РРТ.
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