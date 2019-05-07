Проверки бизнеса должны быть точечными - Луценко

Проверки бизнеса должны быть точечными и обоснованными, а об обысках ради обысков у представителей бизнеса надо забыть – заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время представления нового прокурора Днепропетровской области.

“Одно направление, очень важное – бизнес кормит страну, в том числе и сотрудников прокуратуры. Поэтому надо стараться минимизировать хлопоты, которые наносятся во время наших проверок. Обыски ради обысков – это надо забыть”, – отметил Луценко.

В то же время он подчеркнул, что недоплаты в бюджет составляют миллиарды по стране, поэтому “надо … только точечно наносить удары там, где есть точно информация”.