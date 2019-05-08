В правительстве предлагают использовать перегружатели для укладки асфальта без трещин (инфографика)

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В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывают обновленные нормы укладки асфальта при строительстве дорог, которые включают использование перегружателей, обеспечивающих дополнительное перемешивание асфальта перед укладкой.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.
“Сегрегация в дорожном строительстве – очень негативное явление, которое снижает качество наших дорог. Это когда при неправильной укладке асфальтобетонного покрытия его частицы распределяются неравномерно, нарушаются пропорции камня, битума и воздуха. Это может сократить срок службы такого покрытия до 50%, стать причиной появления трещин, выбоин и выкрашивания. Для того чтобы этого не было, мы прописали в ГСН использования специальных перегружателей при постройке дорог. Они обеспечат дополнительное перемешивание АБС-смеси перед укладкой”, – говорится в сообщении.
По его словам, это выровняет ее температуру и состав, повысит плотность и ровность покрытия.
По подсчетам экспертов, эти изменения будут способствовать:
Использование перегружателей будет обязательным при строительстве, реконструкции и капремонте международных дорог, которые относятся к I категории. Их также целесообразно применять и на всех остальных дорогах.
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