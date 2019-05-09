Opel представит бюджетный электрокар на базе Corsa

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Компания Opel готовится представить полностью электрическую версию Corsa уже 4 июня 2019 года.
Об этом пишет Electrive со ссылкой на слова гендиректора марки Майкла Лошшеллера.
Руководитель Opel не назвал точной стоимости, но сообщил, что заказать автомобиль можно будет сразу после презентации. Он подчеркнул, что это будет электрокар для широкого круга людей.
Вместе с тем к середине 2019 года в Opel планируют представить гибридную версию Grandland X. Более того, компактный внедорожник должен сойти с конвейера на заводе в Айзенахе уже до конца августа.
Opel планирует электрифицировать внедорожник Mokka X и минивэн Vivaro. В перспективе у всех моделей немецкого бренда должны появиться электрические версии.
В общем концерн Peugeot-Citroen, которому принадлежит Opel, планирует к 2025 году предложить электрические или гибридные модификации для всех 40 моделей своих брендов. Переход начнется в 2019 с полностью электрических Peugeot 208 и DS 3 Crossback. Электрическая версия Peugeot 2008 выйдет в 2020 году.
Гибридное наступление PSA начнется в 2019 году с соответствующегоу ответвления DS 7 Crossback, а также плагин-гибридной версии 3008 и 5008 от Peugeot, Citroen C5 Aircross и Grandland X.
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