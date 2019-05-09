0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 14 0

Скоростной SSD станет особенностью PlayStation 5

Скоростной SSD станет особенностью PlayStation 5

Заявление Sony звучит следующим образом: «Сверхскоростной твердотельный накопитель – это ключ к нашему следующему поколению. Мы хотим оставить загрузочные экраны в прошлом, а также позволить разработчикам создавать новые и уникальные игровые возможности».

Sony считает, что именно SSD станет ключевой особенностью консоли PlayStation 5. В определённом смысле, это действительно может быть более значительным обновлением, нежели новые CPU и GPU, ведь накопитель влияет на процесс взаимодействия с консолью и скорость её работы. Сами игры, а также их уровни или карты будут загружаться куда быстрее. Наличие быстрого накопителя открывает новые возможности для разработчиков, позволяя создавать более «тяжёлые» проекты, не боясь «тормозов» с загрузкой.

Со слов Sony можно сделать несколько выводов о накопителе PlayStation 5.

Во-первых, слова о «сверхскоростном твердотельном накопителе» наталкивают на мысль о том, что в новинке будет использован SSD с интерфейсом NVMe. Возможно, будет задействована шина PCIe 4.0, ведь её поддержка будет реализована в процессорах AMD на Zen 2.

Во-вторых, слова про отсутствие загрузочных экранов могут указывать на то, что игры будут устанавливаться прямо на твердотельный накопитель, а значит новая консоль Sony получит весьма ёмкий SSD. После первого заявления Sony об использовании SSD в будущей PlayStation начали появляться предположения, что там будет использован накопитель небольшого объёма под систему, а в качестве основного хранилища выступит обычный жёсткий диск.

Напомним, что консоль Sony PlayStation следующего поколения должна выйти уже в следующем, 2020 году.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.