Скоростной SSD станет особенностью PlayStation 5

Заявление Sony звучит следующим образом: «Сверхскоростной твердотельный накопитель – это ключ к нашему следующему поколению. Мы хотим оставить загрузочные экраны в прошлом, а также позволить разработчикам создавать новые и уникальные игровые возможности».

Sony считает, что именно SSD станет ключевой особенностью консоли PlayStation 5. В определённом смысле, это действительно может быть более значительным обновлением, нежели новые CPU и GPU, ведь накопитель влияет на процесс взаимодействия с консолью и скорость её работы. Сами игры, а также их уровни или карты будут загружаться куда быстрее. Наличие быстрого накопителя открывает новые возможности для разработчиков, позволяя создавать более «тяжёлые» проекты, не боясь «тормозов» с загрузкой.

Со слов Sony можно сделать несколько выводов о накопителе PlayStation 5.

Во-первых, слова о «сверхскоростном твердотельном накопителе» наталкивают на мысль о том, что в новинке будет использован SSD с интерфейсом NVMe. Возможно, будет задействована шина PCIe 4.0, ведь её поддержка будет реализована в процессорах AMD на Zen 2.

Во-вторых, слова про отсутствие загрузочных экранов могут указывать на то, что игры будут устанавливаться прямо на твердотельный накопитель, а значит новая консоль Sony получит весьма ёмкий SSD. После первого заявления Sony об использовании SSD в будущей PlayStation начали появляться предположения, что там будет использован накопитель небольшого объёма под систему, а в качестве основного хранилища выступит обычный жёсткий диск.

Напомним, что консоль Sony PlayStation следующего поколения должна выйти уже в следующем, 2020 году.