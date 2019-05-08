В Америке представили Tesla Model 3 для полиции (фото)

В Америке на конференции Accelerate Policing представили Tesla Model 3, переработанную под полицейский автомобиль.

Об этом сообщается на странице Yusuf Abramjee в Twitter.

Читайте также: Избегает столкновений и следит за руками – Tesla усовершенствовала автопилот

В сообщении говорится, что электрокар пока не использует ни одно подразделение полиции США. Его переделала правоохранительная технологическая компания Axon специально для выставки.

Полицейская Model 3 получила новые серую и белую окраски кузова с надписью Police. Кроме того, у авто появились проблесковые маячки на боковых зеркалах и 20-дюймовые колесные диски.

В электрическом седане отсутствует традиционная полицейская “люстра” на крыше, а вместо этого в верхней части ветрового стекла расположена еще пара проблесковых маячков.

В перспективе Model 3 все же могут приобрести для полиции одного из штатов Америки. Тем не менее, никакой достоверной информации по этому поводу пока нет.



Фото: ТСН