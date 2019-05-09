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В Microsoft Word встроят ИИ

В Microsoft Word встроят ИИ

В прошлом году Microsoft представила искусственный интеллект в PowerPoint. Он был встроен в инструмент Ideas для улучшения презентаций. Теперь же компания адаптирует Ideas к Microsoft Word, предлагая идеи для улучшения текстов.

Microsoft рассказала об изменениях на своей конференции для разработчиков Build 2019 в Сиэтле.

В отличие от традиционной уже системы исправления опечаток и неправильного построения предложений, система Ideas работает иначе. Она будет анализировать текст, применяемые слова, их длину и примерное время, затрачиваемое на чтение документа. Также служба будет подбирать и предлагать синонимы для улучшения читаемости текста.

Коррекция текста — не единственная новая функция такого рода. Ещё не так давно в документах Office отсутствовало автоматическое сохранение в облако OneDrive, теперь оно тоже доступно. Кроме того, в случае совместной работы над текстом можно попросить помощи коллег, используя «@». Если перед фрагментом текста написать @username, то система автоматически отправит письмо этому пользователю и прикрепит текст.

Пока что не уточняется, когда новая возможность будет доступна в релизе, но, очевидно, сначала она появится в онлайн-сервисе Office 365. О возможности её добавления в локальные версии Office пока не говорится. И это логично, учитывая, что Microsoft активно переводит все свои прикладные программы и даже ОС в облачные системы. С точки зрения бизнеса это оправдано — куда лучше получать оплату регулярно и не бояться пиратов, чем выпускать приложения под ОС и терять на этом деньги.

По материалам 3dnews.ru
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