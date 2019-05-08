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В Telegram появился архив для сообщений

В Telegram появился архив для сообщений

Для Android, iOS и компьютеров на Windows 10 / Linux / macOS вышла новая версия Telegram. После ее установки у вас в мессенджере появится возможность архивировать диалоги. Это хорошая возможность спрятать ненужные чаты, при этом оставив их в учетной записи.

Для архивации чата надо просто сделать свайп влево, после чего он переместится в отдельный раздел. В самом архиве можно закреплять отдельные чаты для быстрого поиска. Если в архивном чате появляется новое сообщение, вы увидите соответствующую иконку возле раздела с чатами. Диалог из архива можно в любой момент восстановить в общий список.

Также подвезли возможность одновременно закрепить несколько чатов, отключить уведомления, архивировать или удалить. На Android добавили адаптивную иконку (наконец-то) и обновленный внешний вид внутренних меню.

Другие изменения включают в себя следующее:

  • Обновленное меню «Поделиться».
  • Возможность очистить список недавних стикеров.
  • Появилась поддержка 6-значного кода доступа в Telegram (iOS).
  • Появилась возможность скопировать ссылку на сообщение.
  • Появилась возможность сменить количество строк в превью сообщений в списке чатов.
  • Появились индикаторы состояния. Если ваш собеседник онлайн, возле его аватарки будет отображаться зеленый кружок.
  • Обновление доступно для Android / iOS, а также для компьютеров. Windows Phone-версия пока что не обновилась.
По материалам internetua.com
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