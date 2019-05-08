В Telegram появился архив для сообщений

Для Android, iOS и компьютеров на Windows 10 / Linux / macOS вышла новая версия Telegram. После ее установки у вас в мессенджере появится возможность архивировать диалоги. Это хорошая возможность спрятать ненужные чаты, при этом оставив их в учетной записи.

Для архивации чата надо просто сделать свайп влево, после чего он переместится в отдельный раздел. В самом архиве можно закреплять отдельные чаты для быстрого поиска. Если в архивном чате появляется новое сообщение, вы увидите соответствующую иконку возле раздела с чатами. Диалог из архива можно в любой момент восстановить в общий список.

Также подвезли возможность одновременно закрепить несколько чатов, отключить уведомления, архивировать или удалить. На Android добавили адаптивную иконку (наконец-то) и обновленный внешний вид внутренних меню.

Другие изменения включают в себя следующее: