В Telegram появился архив для сообщений

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Для Android, iOS и компьютеров на Windows 10 / Linux / macOS вышла новая версия Telegram. После ее установки у вас в мессенджере появится возможность архивировать диалоги. Это хорошая возможность спрятать ненужные чаты, при этом оставив их в учетной записи.
Для архивации чата надо просто сделать свайп влево, после чего он переместится в отдельный раздел. В самом архиве можно закреплять отдельные чаты для быстрого поиска. Если в архивном чате появляется новое сообщение, вы увидите соответствующую иконку возле раздела с чатами. Диалог из архива можно в любой момент восстановить в общий список.
Также подвезли возможность одновременно закрепить несколько чатов, отключить уведомления, архивировать или удалить. На Android добавили адаптивную иконку (наконец-то) и обновленный внешний вид внутренних меню.
Другие изменения включают в себя следующее:
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