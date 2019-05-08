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Apple рассказала, что нужно делать со старыми iPhone (видео)

Apple рассказала, что нужно делать со старыми iPhone (видео)

Существует масса вариантов того, что можно сделать со старым iPhone. Одни, что логично, продают их и таким образом экономят на покупке новой модели. Другие отдают родственникам, продлевая цикл использования аппарата. Но бывают и более изощренные примеры. Так, известны случаи, когда пользователи приспосабливали свой iPhone, который стал уже ни на что не годен, на роль видеорегистратора, прикроватного будильника или даже радионяни. Но Apple считает, что старому iPhone можно найти и другое, более полезное, применение.

Apple опубликовала на своем YouTube-канале видеоролик, посвященный трейд-ину. В нем компания рассказывает о важности этой программы для отрасли и для планеты, не затрагивая возможности заполучить таким образом новенький iPhone XR со скидкой. Даже если ваш iPhone уже не в силах исполнять возлагаемых на него обязанностей или вовсе не подает признаков жизни, его все равно можно сдать Apple, сделав вклад в сохранение природы, говорится в видео.

Цель программы состоит не только в обмене старого iPhone на новый, но и правильной утилизации вышедшей из строя электроники. Сдав аппарат по трейд-ину, можно быть уверенны, что его либо восстановят и он попадет в руки к новому пользователю, либо повторно переработают, а полученные в результате материалы пойдут на производство новых устройств Apple.

Apple очень эффективно распределяет ресурсы, полученные от вторичной переработки, стараясь не утилизировать то, что можно еще хоть как-то применить при производстве в будущем. В результате многие устройства компании используют компоненты и материалы, которые применялись ранее. Разумеется, речь идет не об аккумуляторах или дисплеях, а металлах и других элементах. К примеру, MacBook Air с дисплеем Retina целиком выполнен из алюминия, полученного в результате вторичной переработки.

По материалам internetua.com
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