Рынок полупроводников ожидает обвал

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Ожидаемые объёмы продаж кремниевой продукции на этот год относительно первоначальных прогнозов снижаются на двузначное число процентных пунктов.
Согласно отчёту IHS Markit, рынок полупроводниковой продукции сократится на 7,4 % относительно результатов прошлого года. В абсолютных величинах это означает падение объёмов продаж на $35,8 млрд. до $446,2 млрд. Но особенно такие коррективы пугают на фоне того, что прошлая версия оценки рыночной ситуации, опубликованная в декабре 2018 года, предполагала рост на 2,9 %. Картина ухудшается стремительно.
Прогнозируемое аналитиками IHS Markit на 2019 год сокращение рынка на 7,4% станет для полупроводниковой промышленности самым глубоким падением со времён мирового экономического кризиса 2009 года, когда общие объёмы продаж кремниевых чипов проседали на 11 %.
Пересмотренный прогноз IHS Markit согласуется и с расчётами других аналитических компаний, которые тоже заметили наметившийся в первом квартале устойчивый нисходящий тренд. IC Insight предсказывает на текущий год снижение продаж чипов на 9 % по отношению к прошлому году. Статистическая группа при Ассоциации производителей полупроводников, оперируя данными входящих в неё производителей, ожидает падения рынка на 3 %.
По словам Майсона Роблеса Брюса, менеджера по исследованиям в IHS, многие поставщики полупроводниковой продукции изначально были настроены достаточно оптимистично и даже ожидали увидеть в 2019 году пусть и небольшой, но всё же рост продаж.
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