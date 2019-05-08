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Рынок полупроводников ожидает обвал

Рынок полупроводников ожидает обвал

Ожидаемые объёмы продаж кремниевой продукции на этот год относительно первоначальных прогнозов снижаются на двузначное число процентных пунктов.

Согласно отчёту IHS Markit, рынок полупроводниковой продукции сократится на 7,4 % относительно результатов прошлого года. В абсолютных величинах это означает падение объёмов продаж на $35,8 млрд. до $446,2 млрд. Но особенно такие коррективы пугают на фоне того, что прошлая версия оценки рыночной ситуации, опубликованная в декабре 2018 года, предполагала рост на 2,9 %. Картина ухудшается стремительно.

Прогнозируемое аналитиками IHS Markit на 2019 год сокращение рынка на 7,4% станет для полупроводниковой промышленности самым глубоким падением со времён мирового экономического кризиса 2009 года, когда общие объёмы продаж кремниевых чипов проседали на 11 %.

Пересмотренный прогноз IHS Markit согласуется и с расчётами других аналитических компаний, которые тоже заметили наметившийся в первом квартале устойчивый нисходящий тренд. IC Insight предсказывает на текущий год снижение продаж чипов на 9 % по отношению к прошлому году. Статистическая группа при Ассоциации производителей полупроводников, оперируя данными входящих в неё производителей, ожидает падения рынка на 3 %.

По словам Майсона Роблеса Брюса, менеджера по исследованиям в IHS, многие поставщики полупроводниковой продукции изначально были настроены достаточно оптимистично и даже ожидали увидеть в 2019 году пусть и небольшой, но всё же рост продаж.

По материалам 3dnews.ru
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