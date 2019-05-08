Апрельский обвал похоронил надежды HTC

В марте ситуация стала выглядеть позитивнее, так как тайваньский производитель смог увеличить продажи.

Рост поставок был достигнут преимущественно благодаря VR-гарнитурам, а не смартфонам. Но даже этот небольшой подъём оказался неустойчивым, и уже в апреле HTC снова показала рекордный минимум по выручке.

В период с 1 по 30 апреля компания HTC получила $19,07 млн. дохода, что почти на 55 % меньше мартовских итогов. Ещё более драматичным выглядит снижение показателя по сравнению с апрелем прошлого года – оно составляет около 72 %. В каком соотношении распределились финансовые поступления от продаж VR-оборудования и смартфонов, не уточняется.

В декабре HTC заявила, что в 2019 году сфокусируется на получении прибыли и увеличении доли на рынке смартфонов. С начала года прошло уже четыре месяца, а среди новинок компании оказались только шлемы виртуальной реальности и гибрид хот-спота и развлекательного Android-устройства 5G Hub.

Судя по данным из бенчмарков и информационных утечек, HTC несмотря ни на что не сдаётся и всё-таки представит в текущем году несколько новых смартфонов. В их числе ожидается 5G-модель, очередной блокчейн-аппарат и устройство среднего уровня с процессором MediaTek и 6 Гбайт оперативной памяти. По слухам, компания ведёт переговоры о лицензировании бренда в Индии, что может помочь ей поправить финансовое положение.