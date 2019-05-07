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Как рынок недвижимости реагирует на выборы

Как рынок недвижимости реагирует на выборы

Винницкая, Тернопольская и Черниговская области – лидеры по росту цен на вторичное жилье.

Только в Виннице цены на однокомнатные квартиры за первый квартал 2019 года выросли на 44%, отмечают аналитики. А во Львове стоимость однушек и двушек выше, чем в Киеве.

Однако причин для повышения цен нет, говорят риелторы. Рынок недвижимости, напротив, замер.

Какими будут цены на недвижимость в Киеве, разбирался сайт “Сегодня”.

“Исследование вторичного рынка показало – однокомнатные квартиры в Винницкой области выросли в цене на 44%. А во Львове они были даже дороже, чем в столице”, – отмечают аналитики площадки OLX.

Cредняя цена однокомнатной квартиры в Винницкой области – 670 тыс. грн. В Тернопольской – 595 тыс. грн, в Черниговской – 458,5 тыс. грн.

Если судить по объявлениям в сети, то самые высокие цены на однушки – во Львове. В среднем стоимость квартиры составляет 922 тыс. грн, тогда как однокомнатные квартиры в Киеве предлагают в среднем по 809 тыс. грн.

Однако по объявлениям не стоит судить о тенденциях на рынке. Статистика сайтов недвижимости не говорит о реальной ситуации, потому что среди прочих объявлений зачастую есть те, ценам которых не всегда можно верить.

“Однокомнатные квартиры, как наиболее востребованные в туристическом городе, могут подорожать в некоторых районах Львова до уровня киевских – в этом я не сомневаюсь. Если сравнивать хорошие квартиры во Львове и плохие в Киеве, то они в ценах примерно сравняются. Но разрыв между столицей и областными центрами есть. Если в Киеве цена за метр квадратный примерно 1000 долл. То во Львове и Одессе – 750 долл./кв.м., Харькове и Днепре – на уровне 550 долл./кв.м”, – говорит директор департамента Ассоциации риелторов Украины Эдуард Базус.

По материалам Сегодня
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