Bloomberg прогнозирует Китаю исторический дефолт

Китайский рынок облигаций в текущем году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере 13 триллионов долларов.

Об этом говорится в исследовании Bloomberg.

По данным агентства, за первые четыре месяца текущего года китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на 39,2 млрд юаней (5,8 млрд долл.) – это примерно в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Темпы развития этого процесса сейчас в три раза выше, чем в 2016 году, когда риски дефолта были сконцентрированы в первой половине года, отмечает агентство.

Среди причин – усиление контроля над банками и давление на них с целью предоставления кредитов малому и среднему бизнесу. Борьба с “теневым банкингом” привела к тому, что компании недополучают финансирование, пишет агентство.

“Короткие сроки погашения облигаций означают, что компании часто должны рефинансировать свои обязательства”, – говорят аналитики из Moody’s Investors Service. Банки кредитуют такие компании неохотно, поэтому в основном они полагаются на “теневые банки”, число которых стремительно сокращается, объясняют специалисты.