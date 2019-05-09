Украина активно закупает "борщевые" овощи за границей

В Украине растут цены на овощи старого урожая – отечественного “борщевого набора” уже не хватает для покрытия спроса. Так, в апреле импорт таких овощей вырос почти в два раза, а за год – в пять раз.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного информационным центром “Инфо-Шувар”.

“Сезон можно считать аномальным. Мы никогда не импортировали так много продукции, которой вполне можем самостоятельно себя обеспечивать в течение года. Но стечение обстоятельств – сокращение производственных площадей, низкая урожайность у нас и в других странах – заставило Украину начать импорт еще осенью”, – рассказывает руководительница департамента аналитики ОРСП “Шувар” Татьяна Гетьман.

По ее данным, кроме резкого роста импорта, украинские трейдеры вынуждены также искать альтернативу традиционным странам-поставщикам овощей “борщевого набора”. Ведь падение производства было зафиксировано в большинстве стран Европы, поэтому импорт оказался довольно дорогим, а цены продолжали расти даже на фоне увеличения поставок извне.

“Конечно, если бы ситуация с производством в странах ЕС и, прежде всего, в Польше не была такой критической, цены у нас могли бы быть заметно ниже. Кстати, спасаться импортом в этом сезоне удалось далеко не по всем позициям. Например, уже в конце апреля с полок украинских супермаркетов и с площадок оптовых рынков почти исчезла прошлогодняя белокочанная капуста. Ее запасы кончились и у нас, и в других странах”, – говорит Гетьман.