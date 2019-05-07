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В Минфине назвали направления совместных проектов с ЕБРР

В Минфине назвали направления совместных проектов с ЕБРР

Министр финансов Украины Оксана Маркарова обсудила с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти будущие шаги реализации совместных проектов, а среди направлений сотрудничества выделила реформу энергетического сектора и помощь с реализацией инфраструктурных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины в Facebook.

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“Украина выбрала путь изменений и уверенно по нему идет. Мы уверены, что сотрудничество во внедрении реформ энергетического сектора, помощь с реализацией инфраструктурных проектов значительно ускорит осуществление таких структурных изменений”, – подчеркнула в ходе встречи Маркарова.

Также на встрече с главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым в центре внимания были текущее экономическое положение страны, прогресс во внедрении ключевых реформ и ход сотрудничества с МВФ.

Кроме того, во время дискуссионной панели “Украина – продолжение курса перемен” Маркарова рассказала, что Минфин Украины придерживается лучших практик взвешенной фискальной политики.

“Который позволяет нам полностью и своевременно обслуживать долг, и что Украине удалось уменьшить его с 71,8% ВВП в 2017 году до 60,9% ВВП в 2018 году. Фискальная консолидация также позволила сохранить дефицит бюджета на уровне до 2,4% ВВП в 2018 году, что было предусмотрено программой МВФ, и в этом году мы планируем продолжать его сокращение”, – отметила Маркарова.

По материалам УНН
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