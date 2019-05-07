В Минфине назвали направления совместных проектов с ЕБРР

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министр финансов Украины Оксана Маркарова обсудила с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти будущие шаги реализации совместных проектов, а среди направлений сотрудничества выделила реформу энергетического сектора и помощь с реализацией инфраструктурных проектов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины в Facebook.
Читайте также: В Минфине сообщили, сколько в этом году составили государственные заимствования
“Украина выбрала путь изменений и уверенно по нему идет. Мы уверены, что сотрудничество во внедрении реформ энергетического сектора, помощь с реализацией инфраструктурных проектов значительно ускорит осуществление таких структурных изменений”, – подчеркнула в ходе встречи Маркарова.
Также на встрече с главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым в центре внимания были текущее экономическое положение страны, прогресс во внедрении ключевых реформ и ход сотрудничества с МВФ.
Кроме того, во время дискуссионной панели “Украина – продолжение курса перемен” Маркарова рассказала, что Минфин Украины придерживается лучших практик взвешенной фискальной политики.
“Который позволяет нам полностью и своевременно обслуживать долг, и что Украине удалось уменьшить его с 71,8% ВВП в 2017 году до 60,9% ВВП в 2018 году. Фискальная консолидация также позволила сохранить дефицит бюджета на уровне до 2,4% ВВП в 2018 году, что было предусмотрено программой МВФ, и в этом году мы планируем продолжать его сокращение”, – отметила Маркарова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве построили рекордное количество квартир, но их некому покупать2 ч. назад - 5086 7
От 160 долларов: дебют новых телевизоров XiaomiВчера, 06:00 - 5138 6
Омелян рассказал, что следует предпринять, чтобы Tesla построила завод в Украине3 ч. назад - 664 4
В МВФ не озвучили дату визита в УкраинуОколо часа назад - 141 2
Супрун рассказала, когда "VIP-больницы" станут доступными для всех3 ч. назад - 374 2
В Киеве построили рекордное количество квартир, но их некому покупать2 ч. назад - 5086 7
На украинских дорогах появятся новые датчики контроляВчера, 12:00 - 4075
Suzuki показала авто за 4200 долларовВчера, 22:00 - 3131
Как Украина будет снижать уровень госдолга: эксперты назвали условия и дали прогнозВчера, 16:00 - 2233
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после инаугурации ЗеленскогоОколо часа назад - 2067
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во ФлоридеВчера, 10:01 - 915
Google представила новый Android (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 1036
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1018 3
Разработана 3D-печать металлами05.05.2019, 10:10 - 310
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10 - 945 2