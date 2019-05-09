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Украина недополучает от туризма до 10 миллиардов долларов ежегодно

Украина недополучает от туризма до 10 миллиардов долларов ежегодно

Расходы украинских путешественников в 8-9 раз превышают расходы иностранных посетителей Украины.

Об этом рассказала Анна Романова, председатель подкомитета по вопросам развития туризма, курортов и рекреационной деятельности.

Так, по официальным данным НБУ, украинцы в 2018 году купили туристических путевок за границу почти на 8 млрд долларов.

Еще 3,6 млрд долл украинцы потратили, расплачиваясь за рубежом картой (на миллиард больше, чем в 2017). Однако эту сумму можно смело удваивать, ведь украинцы в основном тратят наличные, отметила Романова.

При этом иностранные посетители потратили в Украине по безналичным расчетам всего 1,2 млрд долларов (в прошлом году 800 млн долл).

“На украинские путевки иностранцы почти ничего не тратят, потому что украинский туристический продукт как таковой не сформирован. Поэтому иностранцы в 90% случаев приезжают самостоятельно”, – рассказала депутат.

По ее словам, это означает, что в безналичных расходах очень часто содержится бронирование отеля, трансфера, перелета.

Таким образом, расходы украинских путешественников в 8-9 раз превышают расходы иностранных посетителей в Украине.

По материалам Економічна Правда
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