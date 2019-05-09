Объем денежных переводов в мире побил все рекорды

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В 2018 году денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода достигли рекордных объемов.
Об этом свидетельствует последний доклад Всемирного банка по вопросам миграции и развития.
«В 2018 году объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода достиг рекордного уровня», – говорится в сообщении.
Годовой объем официально зарегистрированных денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода достиг 529 млрд долл. США в 2018 году, что превышает предыдущий рекорд 2017 (483 млрд долл. США) на 9,6%.
В 2018 году мировой объем денежных переводов с учетом средств, направляемых в страны с высоким уровнем дохода, достиг 689 млрд долл. США, в 2017 объем составил 633 млрд долл.
Ожидается, что в 2019 году объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода достигнет 550 млрд долл. США и станет для этих стран крупнейшим источником внешнего финансирования.
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