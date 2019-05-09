Что "притормозит" рост цен в Украине

Несмотря на резкий рост цен на овощи, украинцам не грозит катастрофическая инфляция. Такое мнение выразила экономистка Центра экономической стратегии Дарья Михайлишина.

Она отметила, что подорожание овощей компенсируется снижением цен на другие товары широкого потребления, например, на фрукты и яйца. Кроме того, в стране росли зарплаты – средняя зарплата за февраль-2019 составила 9429 грн, что на 20% больше, чем в феврале-2018.

НБУ

“Сдержанная инфляция – результат стабильного курса гривни, высоких ставоки умеренного бюджетного дефицита – то есть взвешенной фискальной и монетарной политики. Подгонял рост цен в прошлом году именно рост зарплат: украинцы получили больше, соответственно, стали покупать больше товаров, и это давило на цены в сторону повышения”, – объяснила Михайлишина.

Она напомнила, что на 2019 год Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует замедление инфляции до 6%, а к 2020-му – до 5%. При этом Михайлишина предостерегла: для реализации такого прогноза потребуется соблюдение ряда условий.

“Прогнозы сбудутся, только если не будут увеличиваться необоснованные расходы бюджета, а сам закон о бюджете-2020 будет принят вовремя. Также важным фактором для экономической и инфляционной стабильности станет продолжение программы МВФ: Украина должна очень большие суммы внешним кредиторам, без поддержки Фонда мы не сможем их выплатить”, – объяснила Михайлишина.

Специалистка подчеркнула, что существуют и внешние риски для экономической стабильности Украины. Это потенциальное замедление мирового экономического роста, возможное падение цен на наши основные экспортные товары – руду, металлы, зерновые, а также потеря доходов от транзита газа и российская агрессия.

Напомним, по итогам апреля 2019 года инфляция в Украине составила 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. По сравнению с декабрем 2018-го инфляция составила 3,4%, а с мартом 2019-го – 1%.