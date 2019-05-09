0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 39 0

Что "притормозит" рост цен в Украине

Что "притормозит" рост цен в Украине

Несмотря на резкий рост цен на овощи, украинцам не грозит катастрофическая инфляция. Такое мнение выразила экономистка Центра экономической стратегии Дарья Михайлишина.

Она отметила, что подорожание овощей компенсируется снижением цен на другие товары широкого потребления, например, на фрукты и яйца. Кроме того, в стране росли зарплаты – средняя зарплата за февраль-2019 составила 9429 грн, что на 20% больше, чем в феврале-2018.

“Сдержанная инфляция – результат стабильного курса гривни, высоких ставок НБУ и умеренного бюджетного дефицита – то есть взвешенной фискальной и монетарной политики. Подгонял рост цен в прошлом году именно рост зарплат: украинцы получили больше, соответственно, стали покупать больше товаров, и это давило на цены в сторону повышения”, – объяснила Михайлишина.

Она напомнила, что на 2019 год Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует замедление инфляции до 6%, а к 2020-му – до 5%. При этом Михайлишина предостерегла: для реализации такого прогноза потребуется соблюдение ряда условий.

“Прогнозы сбудутся, только если не будут увеличиваться необоснованные расходы бюджета, а сам закон о бюджете-2020 будет принят вовремя. Также важным фактором для экономической и инфляционной стабильности станет продолжение программы МВФ: Украина должна очень большие суммы внешним кредиторам, без поддержки Фонда мы не сможем их выплатить”, – объяснила Михайлишина.

Специалистка подчеркнула, что существуют и внешние риски для экономической стабильности Украины. Это потенциальное замедление мирового экономического роста, возможное падение цен на наши основные экспортные товары – руду, металлы, зерновые, а также потеря доходов от транзита газа и российская агрессия.

Напомним, по итогам апреля 2019 года инфляция в Украине составила 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. По сравнению с декабрем 2018-го инфляция составила 3,4%, а с мартом 2019-го – 1%.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.