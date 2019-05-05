Межбанк: гривна снова продолжила свое укрепление

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В среду, как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – гривна снова продолжила свое укрепление на валютном межбанке. Торги прошли в два этапа: в первой половине дня были активны как украинские компании, так и нерезиденты, во второй – рынок почти впал в сонное состояние, и только спекулянты периодически пытались поиграть котировками, что им удалось в очень малых пределах.
Сценарий торгов не особо отличался от нашего прогноза. В самом начале были активны как экспортеры (опасались дальнейшего проседания котировок и торопились закрыть свои потребности в гривне), так и иностранцы. У них стояла задача продать недостающий объем валюты и завершить расчеты за купленные вчера на аукционе Минфина ОВГЗ. Покупатели все это очень хорошо чувствовали и боролись за курс. Это им удалось, хотя их также подпирало время (завтра выходной и надо было оперативно проплатить свои валютные платежи).
В целом , предложение превышало спрос почти всю сессию и излишек доллара достался Нацбанку. Он выходил на торги почти с самого их начала и купил свои 20 млн долларов по цене 26,26-26,27 гривен. Покупал валюту регулятор как всегда через Matching. Это поддерживало курс в этих пределах, пока НБУ был на рынке, но как только он ушел – доллар начал опять дешеветь.
Всего за среду доллар просел с утренних 26,26/26,31 гривен до 26,20/26,235 к концу сессии.
Ход торгов:
Стартовав чуть ниже вчерашнего уровня 26,26/26,31 гривен – доллар сразу начал проседать за счет активного роста предложения при низком спроса. И быстро упал до 26,24/26,26 гривен к 11 часам. Он пошел бы и ниже, но НБУ оперативно купил около 20 млн по 26,26-26,27 гривен и этим удержал котировки в этих пределах. После ухода с межбанка регулятора — курс опять быстро пошел вниз и к 12 часам доллар находился на уровне 26,20/26,225 гривен. Все клиенты спешили, поэтому особо никто не тянул с заключением сделок и большинство операций прошло в пределах коридора 26,20-26,26 гривен. К обеду основная часть крупных сделок уже была закрыта, и курс снизился до 26,185/26,22 гривен, а после обеда стараниями спекулянтов на единичных и небольших по суммам сделках – курс чуть подтянули до 26,20/26,235 к завершению сессии.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,20 / 26,23
евро – 29,35 / 29,36
российский рубль – 0,401 / 0,402
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