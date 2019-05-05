0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 37 0

Рост экспорта агропродукции составил 22,5% по сравнению с прошлым годом

Рост экспорта агропродукции составил 22,5% по сравнению с прошлым годом

Экспорт аграрной продукции из Украины в первом квартале 2019 года вырос на 22,5% по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года, сообщила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.

“По сравнению с аналогичным периодом 2018 года произошло увеличение внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции – на 18,4% (на 1,07 млрд долл.) и экспорта – на 22,5% (на 989,9 млн долл.)”, – рассказала Трофимцева.

Читайте также: Эксперт рассказал, как снизить цены на продукты

И.о. министра отметила, что важнейшими факторами формирования положительного сальдо во внешнеторговом балансе в АПК остается значительный экспорт зерновых культур, которые заняли в аграрном экспорте за указанный период 45,4%, масла – 22,2% и семян масличных культур – 6,7%.

В региональной структуре экспорта сельскохозяйственной продукции за три месяца текущего года лидирующие позиции занимают страны Азии с долей 40,9%, страны ЕС – 34,9%, страны Африки – 15,3%, страны СНГ – 6,3%.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Все, что мы знаем про:Минагрополитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.