Рост экспорта агропродукции составил 22,5% по сравнению с прошлым годом

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Экспорт аграрной продукции из Украины в первом квартале 2019 года вырос на 22,5% по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года, сообщила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.
“По сравнению с аналогичным периодом 2018 года произошло увеличение внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции – на 18,4% (на 1,07 млрд долл.) и экспорта – на 22,5% (на 989,9 млн долл.)”, – рассказала Трофимцева.
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И.о. министра отметила, что важнейшими факторами формирования положительного сальдо во внешнеторговом балансе в АПК остается значительный экспорт зерновых культур, которые заняли в аграрном экспорте за указанный период 45,4%, масла – 22,2% и семян масличных культур – 6,7%.
В региональной структуре экспорта сельскохозяйственной продукции за три месяца текущего года лидирующие позиции занимают страны Азии с долей 40,9%, страны ЕС – 34,9%, страны Африки – 15,3%, страны СНГ – 6,3%.
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