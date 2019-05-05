Qatar Airways ввела спецтарифы на курортные острова

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Qatar Airways ввела промо-цены на перелеты в эконом-классе из Киева на Мальдивы и другие курортные направления при условии раннего бронирования.
Максимальная скидка действует при покупке авиабилета не менее чем за 45 дней до вылета при условии бронирования на одного пассажира и не менее чем за 60 дней до вылета при покупке билетов одним бронированием на 2-8 пассажиров.
Минимальные цены при вылете из Киева в пересчете на одного пассажира при бронировании на одного пассажира/2-8 пассажиров:Бангкок — от 15200/14900 грн Коломбо — от 17600/17200 грн Мальдивы — от 18400/17800 грн Бали — от 18800/18100 грн Пхукет — от 20700/20000 грн Сейшелы — от 26700/25600 грн
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