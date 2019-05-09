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Самые надежные подержанные кроссоверы за 10 тысяч долларов

Самые надежные подержанные кроссоверы за 10 тысяч долларов

Рынок вторички в Украине насыщен предложениями разных ценовых категорий, но когда дело доходит до выбора — каждый теряется. Но в этом многообразии можно выловить действительно достойных представителей автопрома, которые будут служить вам верой и правдой. И, конечно, они должны быть полноприводными кроссоверами.

Toyota RAV4

Особенностями модели является ненадежная рулевая рейка, которая через каждые 15–20 тысяч км требует ремонта. У кроссовера наблюдается слабое лакокрасочное покрытие, дешевый на вид пластик салона, жестковатая подвеска, слабая шумоизоляция.

Suzuki Grand Vitara

Концептуально приближен к Toyota RAV4, но не так востребован и за те же деньги можно найти более свежие экземпляры Suzuki Grand Vitara третьего поколения. Версии 2008–2010 годов с реальным пробегом 130–250 000 км .

Subaru Forester

За те же 9-10 тысяч у.е. можно купить Subaru Forester третьего поколения 2007–2010 годов с пробегом в 130-150 тысяч км. Вместе с ним вы покупаете монстра с хорошей динамикой и цепкостью гепарда. Постоянный полный привод и турбомотор – хорошее достоинство для этого автомобиля.

Nissan X-Trail

За скромные 8,5-10,7 тысячи долларов можно приобрести X-Trail первого или второго поколения (T31), 2006-2010 годов. Пробег будет приближаться к 120-150 тысячам. Автомобиль ценят за надежность, просторность и вместительность.

Mitsubishi Outlander

За 9,5 -10,7 тысячи с торгом можно приобрести уже второе поколение Mitsubishi Outlander с индексом XL. Пробег таких машин составит 150-200 тысяч км и год выпуска 2007-2012 года.

По материалам autonews.ua
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