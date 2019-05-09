Самые надежные подержанные кроссоверы за 10 тысяч долларов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Рынок вторички в Украине насыщен предложениями разных ценовых категорий, но когда дело доходит до выбора — каждый теряется. Но в этом многообразии можно выловить действительно достойных представителей автопрома, которые будут служить вам верой и правдой. И, конечно, они должны быть полноприводными кроссоверами.
Toyota RAV4
Особенностями модели является ненадежная рулевая рейка, которая через каждые 15–20 тысяч км требует ремонта. У кроссовера наблюдается слабое лакокрасочное покрытие, дешевый на вид пластик салона, жестковатая подвеска, слабая шумоизоляция.
Suzuki Grand Vitara
Концептуально приближен к Toyota RAV4, но не так востребован и за те же деньги можно найти более свежие экземпляры Suzuki Grand Vitara третьего поколения. Версии 2008–2010 годов с реальным пробегом 130–250 000 км .
Subaru Forester
За те же 9-10 тысяч у.е. можно купить Subaru Forester третьего поколения 2007–2010 годов с пробегом в 130-150 тысяч км. Вместе с ним вы покупаете монстра с хорошей динамикой и цепкостью гепарда. Постоянный полный привод и турбомотор – хорошее достоинство для этого автомобиля.
Nissan X-Trail
За скромные 8,5-10,7 тысячи долларов можно приобрести X-Trail первого или второго поколения (T31), 2006-2010 годов. Пробег будет приближаться к 120-150 тысячам. Автомобиль ценят за надежность, просторность и вместительность.
Mitsubishi Outlander
За 9,5 -10,7 тысячи с торгом можно приобрести уже второе поколение Mitsubishi Outlander с индексом XL. Пробег таких машин составит 150-200 тысяч км и год выпуска 2007-2012 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Rozetka закрывает магазин в КиевеВчера, 15:45 - 3773 11
Выкуп двух облэнерго у россиян усилит энергобезопасность Украины – экспертВчера, 21:30 - 503 7
Цена Bitcoin взлетает: аналитики заговорили об историческом рекордеВчера, 11:45 - 9373 5
В Японии показали самый быстрый в мире поезд (фото)Вчера, 23:30 - 1754 2
Стало известно, где в Киеве будут курсировать "маршрутки" UberВчера, 09:45 - 1240 2
Что ждет рынок недвижимости летом8 ч. назад - 4994
«АвтоКрАЗ» представил новую спецмашину15 ч. назад - 3007
Назвали масштабы трудовой миграции украинцев9 ч. назад - 2257 1
Эксперт пояснил, в какое жилье лучше инвестироватьВчера, 21:00 - 2058 1
В Японии показали самый быстрый в мире поезд (фото)Вчера, 23:30 - 1754 2
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в АфганистанВчера, 10:50 - 609
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрееПозавчера, 15:10 - 380
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 1744 1
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 1488
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1494 7