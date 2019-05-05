Раде рекомендуют ввести финансовую автономию вузов

Комитет по вопросам науки и образования рекомендует Верховной Раде принять за основу два законопроекта относительно финансовой автономии высших учебных заведений.

Об этом сообщается на сайте Аппарата Верховной Рады.

В частности, комитет на своем заседании рассмотрел законопроекты №8529 “О внесении изменений в закон “О высшем образовании “относительно средств высших учебных заведений” и №8530 “О внесении изменений в статью 13 Бюджетного кодекса Украины относительно средств высших учебных заведений”.

Указано, что Главное научно-экспертное управление ВР советовало рассматривать оба проекта вместе, поскольку они касаются одного вопроса – финансовой автономии высших учебных заведений, которая предусмотрена законом “О высшем образовании”, но заблокирована Бюджетным Кодексом.

Целью принятия законопроектов является законодательное обеспечение реализации концепции автономности высших учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности путем предусмотрения их финансовой самостоятельности во исполнение закона о высшем образовании.

В частности, законом №8529 предлагается предусмотреть, что средства, полученные вузом государственной и коммунальной форм собственности от предоставления платных услуг в сфере высшего образования и связанных с ним других сферах деятельности, не включаются в специальный фонд бюджета и сметы такого вуза.

Также планируется определить, что руководители высших учебных заведений распоряжаются средствами от оказания платных услуг в сфере высшего образования и связанных с ним других сферах деятельности исключительно в рамках обеспечения уставной деятельности соответствующих учреждений высшего образования.

Кроме того, предлагается предусмотреть, что привлечение вузами государственной и коммунальной форм собственности дополнительных источников финансирования от предоставления разрешенных законодательством платных услуг не влечет за собой снижения государственных и местных нормативов финансирования и (или) размеров финансирования, предусмотренных в соответствующих бюджетах.

При этом законом №8530 предполагается определить, что средства, полученные государственным и/или коммунальным вузом от предоставления платных услуг в сфере высшего образования и связанных с ним других сферах деятельности, не относятся к тем собственным поступлениям бюджетных учреждений, которые получаются дополнительно к средствам общего фонда бюджета и включаются в специальный фонд бюджета.

“Члены комитета единогласно приняли решение рекомендовать Верховной Раде проекты законов принять за основу. Решение по проекту закона № 8530 прислать комитету по вопросам бюджета”, – сказано в сообщении.