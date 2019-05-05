Предприятия розничной торговли ожидают умеренного роста цен (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Индикатор деловой уверенности в розничной торговле во II квартале 2019 повысился по сравнению с I кварталом на 3,7 п.п. и составляет плюс 6,7%.
Об этом свидетельствуют данные опроса 675 предприятий, проведенного Государственной службой статистики.
По данным статистического ведомства, 42% респондентов ожидают роста цен во II квартале 2019 года, 55% – сохранения цен на текущем уровне и только 2% – снижения цен.
Фото: www.ukrstat.gov.ua
Индикатор рассчитан в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
JP Morgan спрогнозировал, получит ли Украина новый транш МВФ до конца годаВчера, 17:00 - 1572 8
Водителей снова обяжут проходить техосмотрВчера, 11:00 - 4021 6
Тарифы на 4 недели у мобильных операторов в АМКУ признали неправомерными3 ч. назад - 1093 5
В КГГА ответили на заявление о краже проекта моста через Владимирский спуск4 ч. назад - 1136 3
Почему более 40 % населения Украины стремятся выглядеть богаче6 ч. назад - 1072 3
Чья кредитка лучше: Рейтинг кредитных карт с кэшбэком4 ч. назад - 2592
Чего ждать от курса доллара в мае6 ч. назад - 2172
В России объяснили, как в трубопровод попала грязная нефтьВчера, 21:00 - 1823
Швейцарцы обвинили власть Киева в краже проекта моста через Владимирский спуск6 ч. назад - 1715
JP Morgan спрогнозировал, получит ли Украина новый транш МВФ до конца годаВчера, 17:00 - 1572 8
Google представила новый Android (фото, видео)5 ч. назад - 260
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)Вчера, 12:10 - 620 2
Разработана 3D-печать металлами05.05.2019, 10:10 - 178
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10 - 510 1
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена03.05.2019, 11:10 - 1273 7