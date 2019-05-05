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Предприятия розничной торговли ожидают умеренного роста цен (инфографика)

Предприятия розничной торговли ожидают умеренного роста цен (инфографика)

Индикатор деловой уверенности в розничной торговле во II квартале 2019 повысился по сравнению с I кварталом на 3,7 п.п. и составляет плюс 6,7%.

Об этом свидетельствуют данные опроса 675 предприятий, проведенного Государственной службой статистики.

По данным статистического ведомства, 42% респондентов ожидают роста цен во II квартале 2019 года, 55% – сохранения цен на текущем уровне и только 2% – снижения цен.


Фото: www.ukrstat.gov.ua

Индикатор рассчитан в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда.

По материалам РБК-Украина
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