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В Кабмине назвали точную цену на газ в мае

В Кабмине назвали точную цену на газ в мае

Цена на газ для предприятий теплокоммунэнерго и поставщиков в мае составит 8247 гривен за тысячу кубических метров.

Об этом сообщается на правительственном портале.

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“Цена на голубое топливо, которое НАК «Нафтогаз Украины» продает предприятиям теплокоммунэнерго и поставщикам газа, в мае должна составлять 8247 гривен за тысячу кубических метров”, – говорится в сообщении.

Кабинет Министров Украины предоставил возможность государственной компании снизить цены на газ для населения. Это решение соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей и, таким образом, отвечает обязательствам Украины перед МВФ.

Если начисления за газ будут другими, чем 8247 гривен за тысячу кубических метров газа, население имеет возможность обращаться с жалобами на правительственную «горячую линию» 15-45.

По материалам Finance.UA
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