Lenovo анонсировала обновленные рабочие станции ThinkStation

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Lenovo анонсировала две обновлённые рабочие станции — ThinkStation P720 и P920. Отметим, что ThinkStation P920 с графикой NVIDIA Quadro RTX была впервые продемонстрирована в ноябре прошлого года.
В новинках используются процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения с кодовым именем Cascade Lake, имеющие до 28 ядер и рабочую частоту вплоть до 4,4 ГГц. Как обещает Lenovo, такие процессоры обеспечат рабочим станциям «непревзойдённый уровень вычислительной мощности».
Спецификации устройств включают видеокарты NVIDIA Quadro RTX 8000 с 48 Гбайт видеопамяти GDDR6, поддержкой технологии NVIDIA NVLink и аппаратного ускорения трассировки лучей.
Из двух компьютеров модель ThinkStation P720 обладает меньшими габаритами. В ней можно устанавливать два процессора, есть 12 слотов для модулей ОЗУ DDR4-2666, три слота PCI Express ×16 и по одному PCIe ×8, PCIe ×4 и PCI. А непосредственно на материнской плате рабочей станции имеется два разъема M.2
В свою очередь, рабочая станция ThinkStation P920 поддерживает конфигурацию с двумя процессорами, имеет на борту 18 слотов DDR4 и 5 слотов PCIe ×16. Остальные характеристики ThinkStation P920 похожи на спецификации младшей модели.
ThinkStation P720 и P920 поступят в продажу в этом месяце. Цена новинок пока неизвестна.
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