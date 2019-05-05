0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 12 0

Lenovo анонсировала обновленные рабочие станции ThinkStation

Lenovo анонсировала обновленные рабочие станции ThinkStation

Lenovo анонсировала две обновлённые рабочие станции — ThinkStation P720 и P920. Отметим, что ThinkStation P920 с графикой NVIDIA Quadro RTX была впервые продемонстрирована в ноябре прошлого года.

В новинках используются процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения с кодовым именем Cascade Lake, имеющие до 28 ядер и рабочую частоту вплоть до 4,4 ГГц. Как обещает Lenovo, такие процессоры обеспечат рабочим станциям «непревзойдённый уровень вычислительной мощности».

Спецификации устройств включают видеокарты NVIDIA Quadro RTX 8000 с 48 Гбайт видеопамяти GDDR6, поддержкой технологии NVIDIA NVLink и аппаратного ускорения трассировки лучей.

Из двух компьютеров модель ThinkStation P720 обладает меньшими габаритами. В ней можно устанавливать два процессора, есть 12 слотов для модулей ОЗУ DDR4-2666, три слота PCI Express ×16 и по одному PCIe ×8, PCIe ×4 и PCI. А непосредственно на материнской плате рабочей станции имеется два разъема M.2

В свою очередь, рабочая станция ThinkStation P920 поддерживает конфигурацию с двумя процессорами, имеет на борту 18 слотов DDR4 и 5 слотов PCIe ×16. Остальные характеристики ThinkStation P920 похожи на спецификации младшей модели.

ThinkStation P720 и P920 поступят в продажу в этом месяце. Цена новинок пока неизвестна.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.