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Microsoft добавит в Windows 10 ядро Linux

Microsoft добавит в Windows 10 ядро Linux

Американская корпорация Microsoft на конференции для разработчиков Build 2019 представила подсистему Windows Subsystem for Linux 2 со встроенным ядром Linux.

Ядро основано на последней стабильной версии Linux 4.19. Пользователи Windows 10 смогут обновить систему через Windows Update либо через отдельный дистрибутив.

Ядро Linux ускорит работу подсистемы, в том числе приложений для Linux и файловой системы. Также уменьшится время загрузки, а Docker-контейнеры можно будет запускать напрямую из Windows.

В некоторых случаях новая подсистема будет работать от двух до пяти раз быстрее первой, основанной на эмуляции ядра Linux. Исходный код нового ядра будет предоставлен в открытый доступ.

По материалам Коммерсантъ
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